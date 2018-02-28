12:23 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Рубина": "Клуб действительно испытывал финансовые затруднения"


Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов подтвердил "Реальному времени", что клуб испытывал финансовые проблемы. Однако руководитель клуба отметил, что ситуация нормализуется благодаря результатам команды, которые обеспечит главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

– Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду, – сказал Саяхов. – Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой – клуб действительно испытывал финансовые затруднения. Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется. К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам.

Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов. С нами Курбан Бердыев – лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. "Рубин" жил, живет и будет жить.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/91171-rustam-sayahov-s-nami-kurban-berdyev-luchshiy-trener-sovremennoy-rossii

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