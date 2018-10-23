Гендиректор "Риги": "Ведем переговоры по Скрипнику с клубом РПЛ, это не "Спартак"

Руководство латвийского клуба "Рига" ведет переговоры с одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ) по поводу перехода главного тренера рижан Виктора Скрипника. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Латвии Александр Пронин. По его словам, руководство готово отпустить специалиста в случае победы в ближайшем матче.

Скрипник возглавил "Ригу" в июле 2018 года. Под его руководством команда после 25 туров чемпионата Латвии лидирует в турнирной таблице с 59 очками.

Ранее появилась информация, что Скрипник может сменить на посту главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, уволенного накануне.

- Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи, - цитирует "РИА Новости" Пронина.