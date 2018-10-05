Гендиректор профсоюза футболистов: "Ситуация в "Анжи" близка к катастрофической"

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о ситуации в "Анжи".Ранее голкипер команды Юрий Дюпин рассказал "СЭ", что игроки не выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, если не будут выплачены долги по зарплате.

Накануне гендиректор клуба Олег Флегонтов заявил, что задолженности махачкалинцев по сравнению с июлем выросли на 50 миллионов рублей - с 250 до 300 миллионов.

- Насколько правомерны действия футболистов "Анжи"?

- Это абсолютно законные действия. Другой вопрос, как чисто технически правильно составить соответствующее заявление. Но есть 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику приостановить трудовую деятельность в случае возникновения задолженности по зарплате. Так что игроки "Анжи" ничего не нарушают.

- Они обращались в профсоюз за юридической или какой-нибудь другой помощью?

- Мы общаемся с рядом футболистов "Анжи", и в курсе того, что происходит. Такое положение дел возникло не вчера. Насколько понимаю, руководство клуба надеялось, что ситуацию удасться решить по ходу сезона. Но так не произошло, и ситуация, на самом деле, близка к катастрофической. В Дагестане, видимо, нет спонсора, способного взять на себя содержание клуба и помочь выйти из финансового пике. Поэтому пока не вижу путей решения проблемы.

- Значит, вы не исключаете, что "Анжи" может сняться с турнира РПЛ?

- Я допускаю разные сценарии, в том числе, и такой, что найдется спонсор. Но если ситуация не выправится, то другого пути, кроме снятия с чемпионата, просто нет. Надеюсь на лучшее, конечно, но соревнования уже в разгаре, а проблемы все еще не решены…

- Правильно понимаю, что если "Анжи" снимется с розыгрыша, то футболисты автоматически станут свободными агентами?

- Никаких обязательств перед обанкротившемся клубом у них, естественно, не будет – компенсацию за игроков требовать нельзя. Но есть и трудоустроиться посреди первого круга невозможно, придется ждать его окончания и начала зимней дозаявочной кампании. Плюс вчем России и так значительно снизилось количество профессиональных клубов, а чем меньше команд, тем меньше вариантов работы для футболистов.

Прецедентов такого рода в РПЛ еще не возникало, в ФНЛ несколько лет назад снималась сочинская "Жемчужина" - и это создало множество проблем, в том числе, для других клубов и для календаря. А на высшем уровне это вообще стало бы абсурдом. Так что рассчитываю, что подобное не произойдет.

- Вы упоминали о некоей финансовой "подушке" для клубов, которая помогала бы избегать таких вещей в будущем. В чем суть?

- Выскажу личную точку зрения. Должна быть создана некая общая "касса взаимопомощи" РПЛ, которая помогала бы клубу, терпящему бедствие, доиграть до конца чемпионата с сохранением определенных гарантий для футболистов и работников клуба, не разрушать целостность турнира.

- Если "Анжи" снимется – это катастрофа?

- Это будет очень печальная история для нашего футбола. Ужасный прецедент. (Вячеслав Короткин)