17:32 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор ПАОК: "Заинтересованы в Вернблуме"

Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
2

Генеральный директор греческого ПАОК Любош Михел сообщил "СЭ" об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА  Понтусу Вернблуму. Ранее стало известно, что 31-летний швед покидает армейский клуб этим летом.

– Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года, – сообщил Михел. – Знаем его игровые качества. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что президент ПАОК – российский бизнесмен Иван Саввиди. В составе клуба выступают экс-хавбеки "Зенита" Маурисиу и Роберт Мак.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а пистолет дадут?

18:04

клад555

Стоило уходить ради ПАОКА?

17:52

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!