Гендиректор ПАОК: "Заинтересованы в Вернблуме"

Генеральный директор греческого ПАОК Любош Михел сообщил "СЭ" об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму. Ранее стало известно, что 31-летний швед покидает армейский клуб этим летом.

– Вернблум входит в сферу интересов ПАОК уже более года, – сообщил Михел. – Знаем его игровые качества. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что президент ПАОК – российский бизнесмен Иван Саввиди. В составе клуба выступают экс-хавбеки "Зенита" Маурисиу и Роберт Мак.