15:44 | Футбол — РПЛ

Гендиректор "Крыльев Советов" - о судействе в матче с "Ростовом": "Карасев был последователен"

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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков после сегодняшнего матча 17-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) высказал "СЭ" свое мнение о работе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, игрокам предъявлены три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. Кроме того, судья попросил покинуть скамейку главного тренера дончан Валерия Карпина.

- Почему матч получился таким грубым? - вопрос Шашкову.

- Потому что всем нужны очки - сопернику, и нам. Это была последняя игра перед перерывом. Ребята настроились, хорошо боролись. Никто не хотел уступать. И пошло одно за другим. Матч держал в напряжении до самого конца.

- Есть у вас претензии к игрокам или тренерам "Ростова" за их эмоциональное поведение?

- Какие претензии? Футбол без эмоций - не футбол. Тогда игра превратится в скучнейшее мероприятие. Я и сам бываю на таких эмоциях, что…. Это нормально.

- Согласны с удалением Корниленко? И как оцените судейские решения?

- Знаете, во всяком случае, Карасев был последователен, на мой взгляд. Какие претензии могут быть? Если имело место нарушение, то рефери принял такое решение. (Арман Мкртчян)

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Крылья Советов - Ростов

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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