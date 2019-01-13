Гендиректор "Крыльев Советов": "Надеюсь, Самедов станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова. О трансфере было официально объявлено в воскресенье, 13-го января.

– Александр Самедов – это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу, – приводит пресс-служба клуба слова Шашкова. – Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов – опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Самедова 5 января. Трудовой договор с 34-летним хавбеком был расторгнут по соглашению сторон.

Самедов выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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