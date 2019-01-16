Гендиректор "Крыльев" Шашков: "Дюков любит, знает и понимает футбол"

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что клуб поддержал кандидатуру председателя правения "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС. Выборы главы организации состоятся 22 февраля.

- Клуб голосовал за выдвижение в кандидаты в президенты Дюкова. Он профессионал своей области, крупный руководитель, грамотный специалист. Человек, который любит, знает и понимает футбол, поэтому клуб поддерживает его кандидатуру, - цитирует ТАСС Шашкова.

Пост президента РФС стал вакантным, после того как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. До выборов исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.