Гендиректор "Краснодара" встретился с Романом Еременко. Зачем?

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал "СЭ" о встрече с полузащитником Романом Еременко, которая произошла на сборах "быков" в Эмиратах.
– Мы случайно встретились, поговорили о футболе, – говорит Хашиг. – Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком.
– Есть ли интерес к нему как к игроку?
– Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом.
Напомним, что Роман Еременко, ранее выступавший за ЦСКА, продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. (Сергей ЕГОРОВ)
Igorello97
В Краснодаре он не нужен.
19:34
LemieuxMario
ерема типа курьер?)))
19:28
jeltaagazetenka
отсыпать для юбилея
19:09
баламошка
Что-то вынюхивает.
19:03
ДжЫмкО
коксом затарился)
18:57
Бармалей3000
Посмотрим, Стрельцов больше пропустил!!!
18:51