Гендиректор "Краснодара" встретился с Романом Еременко. Зачем?

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал "СЭ" о встрече с полузащитником Романом Еременко, которая произошла на сборах "быков" в Эмиратах.

– Мы случайно встретились, поговорили о футболе, – говорит Хашиг. – Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком.

– Есть ли интерес к нему как к игроку?

– Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом.

Напомним, что Роман Еременко, ранее выступавший за ЦСКА, продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. (Сергей ЕГОРОВ)