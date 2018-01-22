18:40 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Краснодара" встретился с Романом Еременко. Зачем?

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Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал "СЭ" о встрече с полузащитником Романом Еременко, которая произошла на сборах "быков" в Эмиратах.

– Мы случайно встретились, поговорили о футболе, – говорит Хашиг. – Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком.

– Есть ли интерес к нему как к игроку?

– Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом.

Напомним, что Роман Еременко, ранее выступавший за ЦСКА, продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Igorello97

В Краснодаре он не нужен.

19:34

LemieuxMario

ерема типа курьер?)))

19:28

jeltaagazetenka

отсыпать для юбилея

19:09

баламошка

Что-то вынюхивает.

19:03

ДжЫмкО

коксом затарился)

18:57

Бармалей3000

Посмотрим, Стрельцов больше пропустил!!!

18:51