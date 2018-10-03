Гендиректор: "Долги "Анжи" увеличились"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал, что долги клуба увеличились и сейчас составляют около 300 миллионов рублей. В июле Флегонтов сообщал, что долги клуба составляют 250 миллионов.

- К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии "Анжи" на сегодняшний день нет, - цитирует "РИА Новости", Флегонтова. - Все то же самое, что и летом – стабильно плохо. Общая задолженность клуба за счет невыплаченных заработных плат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей. Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент "Анжи" Осман Кадиев. Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев.

"Анжи" после 9 туров имеет в активе 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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