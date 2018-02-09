Гендиректор "Динамо" сделает ставку, что Погребняк забьет в чемпионате России

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев не стал называть причин расторжения контракта с нападающим Павлом Погребняком. Соглашение с форвардом было расторгнуто в конце января в одностороннем порядке.

– Мы бы не расторгли с ним контракт, не имея железобетонных оснований, – сказал Муравьев. – Павел сделал все, чтобы такие основания у нас появились. Конкретизировать, что это за основания, я не хочу.

Сейчас же я желаю ему удачи в любом клубе, куда он перейдет, пусть он там себя проявит. Можно сказать, что, расторгнув контракт, мы дали Павлу возможность реализовать себя. Я даже ставку сделаю: сегодня в одной из букмекерских контор увидел, что если поставить на то, что Погребняк в этом сезоне забьет в РФПЛ, то получишь в шесть раз больше. Может, он и нам еще забьет (улыбается).

По данным "СЭ", причиной расторжения контракта стали системные нарушения дисциплины. (Илья АНДРЕЕВ)

Полностью интервью Муравьева