Гендиректор "Динамо": "Кредит доверия Калитвинцеву есть"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что руководство клуба сохраняет кредит доверия к главному тренеру Юрию Калитвинцеву. Он добавил, что команда строится дальше.

Напомним, бело-голубые занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 10 очков. "Динамо" не может забить в течение пяти игр.

– Кредит доверия есть. Если бы не было, мы бы не сотрудничали с ним, – приводит "Р-Спорт" слова Муравьева. – Будем работать, строить команду дальше.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"