16:39 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Динамо": "Хохлов задачу-минимум - остаться в РФПЛ - выполнил"

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Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров после матча 29-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что бело-голубые выполнили свою задачу. По его словам, в следующем сезоне команде необходимо продвигаться по турнирной таблице вверх.

- Задача-минимум - остаться в РФПЛ - на сегодня выполнена, и Хохлов как главный тренер решил эту задачу, - приводит "Р-Спорт" слова Федорова. - Теперь последовательно надо продвигаться вперед по турнирной таблице. Никаких задолженностей по текущим выплатам у клуба нет.

Тосно - Динамо М

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180505/1136426226.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

Болела_23 Это вроде некто Муравьев, который Кубань разваливал. Он вроде обещал быть выше Спартака. На самом деле задача и была спастись. Особенно после 18 тура, когда Динамо было на предпоследнем месте. За последние 11 туров команда выиграла очень много (вроде 6) важнейших матчей.

17:58

Болела_23

ха-ха! а какой там балабол озвучивал задачу быть выше Спартака?

17:17

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