Гендиректор "Динамо": "Хохлов задачу-минимум - остаться в РФПЛ - выполнил"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров после матча 29-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что бело-голубые выполнили свою задачу. По его словам, в следующем сезоне команде необходимо продвигаться по турнирной таблице вверх.

- Задача-минимум - остаться в РФПЛ - на сегодня выполнена, и Хохлов как главный тренер решил эту задачу, - приводит "Р-Спорт" слова Федорова. - Теперь последовательно надо продвигаться вперед по турнирной таблице. Никаких задолженностей по текущим выплатам у клуба нет.