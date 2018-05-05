Гендиректор "Динамо": "Хохлов задачу-минимум - остаться в РФПЛ - выполнил"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров после матча 29-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что бело-голубые выполнили свою задачу. По его словам, в следующем сезоне команде необходимо продвигаться по турнирной таблице вверх.
- Задача-минимум - остаться в РФПЛ - на сегодня выполнена, и Хохлов как главный тренер решил эту задачу, - приводит "Р-Спорт" слова Федорова. - Теперь последовательно надо продвигаться вперед по турнирной таблице. Никаких задолженностей по текущим выплатам у клуба нет.
Платошкин Андрей
Болела_23 Это вроде некто Муравьев, который Кубань разваливал. Он вроде обещал быть выше Спартака. На самом деле задача и была спастись. Особенно после 18 тура, когда Динамо было на предпоследнем месте. За последние 11 туров команда выиграла очень много (вроде 6) важнейших матчей.
17:58
Болела_23
ха-ха! а какой там балабол озвучивал задачу быть выше Спартака?
17:17