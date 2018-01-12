Гендиректор "Арсенала": "Стартовать в Лиге Европы никаких трудностей не составляет"

Гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов доволен выступлением клуба в первой части сезона. Туляки завершили 20 туров на восьмом месте и, по словам Балашова, в состоянии стартовать в следующем сезоне в Лиге Европы.

– Смотреть на турнирную таблицу приятно, а еще больше положительных эмоций доставляет игра – то, как мы выглядим, как нас стали оценивать соперники, – цитирует myslo.ru Балашова. – Это важно! В целом оцениваю эту часть сезона положительно.

– Когда начинался новый сезон, вы рассчитывали, что команда так хорошо заиграет, будет такой результат?

– Мы видели, как менялась игра команды уже в течение сбора. Знали новичков, которые к нам пришли, их уровень. Как минимум рассчитывали выступить успешней, чем в прошлом году.

– После первого круга возникала тема про еврокубки. Для "Арсенала" это мечта. Реально ли играть в Лиге Европы при нынешней инфраструктуре?

– Я достаточно долго работал в еврокубках. Скажу так, есть команды, которые позавидуют нашей инфраструктуре. Поверьте, у нас ничуть не хуже, а может, и лучше условия, чем в Болгарии, Словакии. Понятно, что для Лиги чемпионов мы по многим критериям не готовы, но стартовать в Лиге Европы никаких трудностей не составляет.