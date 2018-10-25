Гендиректор "Анжи": "Улучшений с финансированием нет"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал "СЭ" о текущей ситуации в клубе. В 12-м туре РПЛ махачкалинцам предстоит выездной матч с "Ростовом" (27 октября, 19.00 по московскому времени). Выход команды на поле в предыдущем туре против ЦСКА долгое время оставался под вопросом: футболисты собирались бойкотировать встречу из-за долгов по зарплатам, но в итоге за сутки до нее приняли решение играть.

- Изменялось ли что-нибудь к лучшему в плане финансирования "Анжи"? – вопрос Флегонтову.

- Нет. Ничего. Все - так же.

- Куплены ли билеты для поездки в Ростов-на-Дону?

- Сейчас идет процесс решения этого вопроса. Не могу же я контролировать каждый купленный билет. Как уже говорил, Осман Гаирбекович Кадиев (президент "Анжи" - Прим. "СЭ") из своего кармана финансирует поездки. Команда спокойно занимается. Когда возникают проблемы, мне сразу же сообщают. Пока ничего подобного не было. Мы постоянно на связи и контролируем ситуацию. (Арман Мкртчян)

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