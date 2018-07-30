Гендиректор "Анжи" объяснил, зачем клуб заявился в премьер-лигу

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" отметил, что у клуба во время заявки в премьер-лигу у клуба была уверенность в финансировании команды.

- Последний вопрос. Зачем же вы тогда решили вновь играть в премьер-лиге?

- На тот момент, когда пошли разговоры о возвращении в премьер-лигу, было понимание, что у нас будут средства. Ранее были определенные договоренности. Мы обратились с письмом к правительству Республики Дагестан, рассчитывали на определенную помощь. У президента клуба была твердая уверенность, что "Анжи" будет финансироваться в том числе и из республиканского бюджета. При этом мы прекрасно понимаем, что Республика не сможет взять на себя траты на зарплаты, трансферы и так далее. Мы на это и не претендуем. Речь шла об оплате поездок, перелетов, стадиона, помощи академии. Имели в виду эти цифры. Но, к сожалению, из министерства пришел отрицательный ответ. Все же решается не в один момент, мы ждали. Были определенные договоренности. Осман Гаирбекович готов искать деньги на зарплаты, премии, тратиться на трасферы. Но все в одиночку ему финансировать тяжело. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Олега Флегонтова