Гендиректор "Анжи": "Глушаков не исчерпал себя в командах уровня "Спартака", он будет интересен в РПЛ всем"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал "СЭ" о возможности перехода полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Болельщики красно-белых негативно встретили возвращение капитана в основной состав, освистывали и оскорбляли его по ходу домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2).

- Так же можно говорить, если Месси захочет уйти из "Барселоны", то можно будет его подписать или нет… Пока это все гипотетически, - говорит Флегонтов. – Глушаков далеко не исчерпал себя в командах уровня "Спартака". Если полузащитник решит сменить команду, то наверняка будет интересен всем клубам премьер-лиги, в том числе и "Анжи". Но рассчитывать, что Глушаков окажется у нас - это из области фантастики. Денис футболист очень высокого уровня. (Игорь Новиков)