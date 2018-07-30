Гендиректор "Анжи": "Долг клуба составляет 250 миллионов рублей. Лицензию мы получили законно"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" отметил, что у клуба большая задолженность. По его словам, несмотря на это, лицензию на участие в РПЛ махачкалинцы получили законно.

– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?

– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.

– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?

– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.

– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же "Анжи" прошел эту процедуру?

– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Олега Флегонтова