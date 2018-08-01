Гендиректор "Анжи": "Деньги не появились. Пытаемся отправить на выезд в Уфу основу и молодежный состав"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал "СЭ" ситуацию с обращением ряда футболистов клуба в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) из-за задержек зарплаты.

- Что-то в клубе поменялось в лучшую сторону? - вопрос Флегонтову.

- Добавить нечего, ничего не поменялось. Когда появятся деньги, тогда и закроем перед всеми долги. Сейчас готовимся к выезду, стараемся обе команды (основу и молодежный составы. - Прим. "СЭ") отправить в Уфу.

- Несколько игроков подали заявления в профсоюз футболистов из-за задолженностей по зарплатам...

- Не в курсе, не видел этих заявлений. Когда узнаю, тогда буду готов прокомментировать. (Арман МКРТЧЯН)

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