18:12 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Амкара": "РФС не дает лицензию из-за финансовых проблем клуба"

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Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение РФС не выдавать пермякам лицензию на следующий сезон.

- Видимо, лицензию не дают из-за финансовых проблем, - заявил Резвухин. - Получим мотивировочную часть и будем думать, что делать дальше, как решать проблему. Пока мне сложно комментировать. Сначала нужно изучить решение РФС. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Только и умеют бабки клянчить. Это и остальных касается. Только и знают, что "Дай! Дай! Дай!". У них финансовые планы, наверное, поэты составляют или чинуши-клоуны. Постоянно каждый сезон в долгах. Вопрос: почему?! Ведь все траты (перелёты, переподписание контрактов, з/п, содержание стадиона, сборы и т.д.) не так уж и сложно просчитать. Просто все любят клянчить бабки у государства. "Мы бедненькие!" Бедненькие, дак идите на ... в ФНЛ тогда играйте!

18:29

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