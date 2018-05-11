Гендиректор "Амкара": "РФС не дает лицензию из-за финансовых проблем клуба"

Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал решение РФС не выдавать пермякам лицензию на следующий сезон.

- Видимо, лицензию не дают из-за финансовых проблем, - заявил Резвухин. - Получим мотивировочную часть и будем думать, что делать дальше, как решать проблему. Пока мне сложно комментировать. Сначала нужно изучить решение РФС. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон