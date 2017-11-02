Гендиректор "Ахмата": "В клубе доверяют Михаилу Галактионову"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что в клубе доверяют исполняющему обязанности главного тренера Михаилу Галактионову. Он также добавил, что грозненцы не собираются в срочном порядке менять наставника.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Ахмат" ведет переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом, последним местом работы которого был "Васку де Гама".

– Слухи не комментирую, – приводит "Р-Спорт" слова Айдамирова. - Понимание ситуации сейчас такое: команду готовит Галактионов. Руководство "Ахмата" в данный момент доверяет ему, одновременно ведем работу по кадровому вопросу. Все остальное – это слухи. Срочно менять Галактионова не собираемся. Надо доверять молодым.

Напомним, ранее "Ахмат" возглавлял Олег Кононов, который подал в отставку с поста главного тренера после матча 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1). Галактионов назначен исполняющим обязанности.

Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков.