Гендиректор "Ахмата": "Считаю новые критерии на легионеров приемлемыми"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров приемлемыми для грозненцев. По его словам, некоторые футболисты команды уже практически проходят под новые критерии.

– Мы высказали свое мнения по критериям на общем собрании РФПЛ, – сказал Айдамиров. – Для кого-то они будут жесткие, особенно для клубов с маленьким бюджетом, для кого-то не очень. Для "Ахмата" считаю приемлемыми. Там же предполагается, что только четыре легионера будут проходить необходимые критерии, а еще четыре нет.

У нас уже есть несколько игроков, которые практически подходят под новые критерии – Бериша, Моххамади, Роди. А в другой четверке легионеров у нас будут молодые бразильцы. Так что все не так плохо.

Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ)