13:20 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Ахмата": "Считаю новые критерии на легионеров приемлемыми"

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает предложенные на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) критерии на легионеров приемлемыми для грозненцев. По его словам, некоторые футболисты команды уже практически проходят под новые критерии.

 
Ни Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО, ни ЗЕ ЛУИШ, ни Луиз АДРИАНУ не подходят под критерии легионеров, предложенные РФС.Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят

– Мы высказали свое мнения по критериям на общем собрании РФПЛ, – сказал Айдамиров. – Для кого-то они будут жесткие, особенно для клубов с маленьким бюджетом, для кого-то не очень. Для "Ахмата" считаю приемлемыми. Там же предполагается, что только четыре легионера будут проходить необходимые критерии, а еще четыре нет.

У нас уже есть несколько игроков, которые практически подходят под новые критерии – Бериша, Моххамади, Роди. А в другой четверке легионеров у нас будут молодые бразильцы. Так что все не так плохо.

Отметим, с сезона-2020/21 предлагается ввести следующие критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке команды на сезон. Клубы РФПЛ высказались за восемь иностранцев в заявке.(Павел ГУРЕВИЧ)

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

у кого есть госсденьги тому нормально

14:13