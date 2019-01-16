Гендиректор "Ахмата" считает Дюкова лучшим кандидатом на пост главы РФС

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что глава совета директоров "Зенита" Александр Дюков является лучшей кандидатурой на пост президента РФС. Выборы главы РФС пройдут 22 февраля. Пост стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. До выборов исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

- Мы были первым клубом, который выдвинул Дюкова на пост президента РФС, поэтому мы полностью поддерживаем его и считаем, что лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Мы будем голосовать за него, уверены, что будет много позитивных изменений.

Никаких проблем в том, что он единственный кандидат, я не вижу. Все понимают, что это лучшая кандидатура - другой сейчас нет, лучше него со своими обязанностями никто не справится. Люди трезво оценивают свои возможности и не выдвигают свои кандидатуры. Сейчас мы все должны сплотиться и помогать ему в его работе, если хотим сделать лучше футбол не только высшего уровня, но и детско-юношеский.