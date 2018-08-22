Гендиректор "Ахмата": "Рассчитываем, что Роши вернется быстрее, чем через шесть месяцев"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о травме полузащитника команды Одисе Роши. Ранее сообщалось, что он пропустит шесть месяцев.

- Роши выбыл примерно на полгода, операция прошла успешно, - цитирует Айдамирова "Р-Спорт". - Но мы рассчитываем, что он вернется быстрее. Есть примеры, когда игроки после аналогичных травм раньше выходили на поле. Важно, как пойдет процесс реабилитации. По всей видимости, Роши начнет восстанавливаться дома.

У игрока диагностирован разрыв крестообразной связки правого коленного сустава. 27-летний футболист выступает за "Ахмат" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 21 игру в составе грозненского клуба, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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