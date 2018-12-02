Гендиректор "Ахмата": "Подавать протест на результат матча с “Енисеем” не будем. Бесполезно"

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" ситуацию с опротестованием результата субботнего матча 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" (1:1).

Как сообщало вчера наше издание, возможность подать протест появилась у грозненцев после того, как на 80-й минуте пенальти в их ворота был реализован с нарушением правил: красноярец Валерий Кичин бил по катящемуся мячу. В соответствии с правилом 14 "11-метровый удар" игры в футбол "мяч должен быть неподвижен на 11-метровой отметке". Это первое условие исполнения пенальти – оно оказалось нарушено. Арбитр Виталий Мешков должен был назначить повторный удар, но он этого не сделал, засчитав взятие ворот.

– Нужно понимать, что результат встречи изменить нельзя, – сказал Айдамиров. – Смысл подавать протест, если все уже случилось? Игра закончена, в протоколе стоит результат матча. Вот и все.

– Вообще никак реагировать не планируете?

– По горячим следам – нет.

– А в перспективе обратите на этот факт внимание судейского комитета РФС?

– Посмотрим, обсудим. Может, напишем что-то. Но результат матча не вернуть. Бесполезно что-либо обсуждать по нему или опротестовывать.

– В каком состоянии игроки "Ахмата" после выступления на морозе?

– Сегодня всем дали выходной. Завтра соберемся и посмотрим, еще не разговаривали с ними. Но все сильно замерзли. Впрочем, обе команды находились в одинаковых условиях. (Арман Мкртчян)

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