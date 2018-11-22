Гендиректор "Ахмата" – о бойкоте матча с "Енисеем" в манеже: "Все возможно. Ждем ответа от РФС"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался в разговоре с корреспондентом "СЭ" о возможности бойкота матча с "Енисеем" в 16-м туре РПЛ. Вчера бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить проведение встречи в красноярском манеже.

– Теоретически все возможно, но пока мы ждем ответа от РФС, – сказал Айдамиров. – Письмо туда сейчас отправляем, а когда футбольный союз откликнется, будем соответственно реагировать. Мы не требуем ничего от РФС, кроме соблюдения регламента. Согласно ему, выйдем на поле в день игры, но не на поле манежа.

Матч "Енисей" – "Ахмат" состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды в этот день в Красноярске ожидается температура воздуха минус 22 градуса. (Игорь Новиков)

Гендиректор "Ахмата" – об игре с "Енисеем": "Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там!"

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