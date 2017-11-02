Гендиректор "Ахмата": "Мы в данный момент доверяем Галактионову"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что его клуб не собирается срочно менять и.о. главного тренера Михаила Галактионова. По словам Айдамирова, руководство грозненцев в данный момент доверяет специалисту.

- Слухи не комментирую, - цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. - Понимание ситуации сейчас такое: команду готовит Галактионов. Руководство "Ахмата" в данный момент доверяет ему, одновременно ведем работу по кадровому вопросу. Все остальное - это слухи. Срочно менять Галактионова не собираемся. Надо доверять молодым.

Напомним, что Галактионов исполняет обязанности главного тренера "Ахмата" после того, как Олег Кононов подал в отставку. Грозненцы занимают девятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 18 очков в 15 матчах, опережая "Рубин" и "Ростов" по дополнительным показателям.