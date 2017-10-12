Гендиректор "Ахмата": "Иванов пропустит матч со "Спартаком"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что полузащитник команды Олег Иванов пропустит матч 13-го тура чемпионата России со "Спартаком". По словам Айдамирова, скоро хавбек должен вернуться в общую группу. Отметим, последний раз на поле Иванов появился 10 сентября в домашней игре с "Локомотивом" (1:1).

– Иванов продолжает лечение после полученной травмы, – сказал Айдамиров. – Характер повреждения обсуждать не хотелось бы. Если говорить о ближайшей встрече (со "Спартаком"), то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе.

Встреча "Ахмат" – "Спартак" пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)