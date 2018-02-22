Гендир "Тосно": "Сможем ли заявить Погребняка? У нас есть еще 8 часов"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о том, сможет ли клуб заявить на вторую часть сезона нападающего Павла Погребняка. Ранее "Тосно" было запрещено регистрировать новичков из-за финансовых проблем и задолженностей.

- Пока новостей нет. Заявим ли Погребняка? Ждем. Как только - так сразу. Сейчас все в процессе. Времени еще вагон. Еще 8 часов есть у нас. Будем пытаться, - сказал Матюшенко.

- -А есть опасность, что вам могут не разрешить заявить Погребняка?

- Думаю, что нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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