19:10 | Футбол — РФПЛ

Гендир "Тосно": "Пока не можем объявить о подписании контракта с Погребняком…"

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Генеральный директор "Тосно"  Вячеслав Матюшенко объяснил "СЭ", почему клуб пока не объявил о подписании контракта до конца сезона с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, клубу должны в ближайшее время разрешить регистрировать новичков.

– Когда "Тосно" разрешат регистрировать новичков? Мы занимаемся этим вопросом. Пытаемся решить. Дело не только в задолженности перед "Зенитом". Был еще ряд футболистов. Плюс штраф РФС. Все это мы закрыли. Теперь – дело за комиссией, которая должна собраться, отправить документы и разрешит регистрировать новичков. Именно поэтому мы пока не объявляем официально о подписании контракта с Павлом Погребняком. В ближайшее время, надеюсь, сможем это сделать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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trops57

а может быть подписать вначале с испытательным сроком, на 3 месяца? Глядишь и проблем будет меньше.

21:29

Платошкин Андрей

Быстрей бы он уже оказался в Тосно))) Паша с возу, кобыле (Динамо) легче)))

19:44

баламошка

Стесняются.

19:23

Al Rains

СМИ: Погребняк завтра объяявит о покупке Тосно...

19:20

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