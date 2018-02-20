Гендир "Тосно": "Пока не можем объявить о подписании контракта с Погребняком…"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко объяснил "СЭ", почему клуб пока не объявил о подписании контракта до конца сезона с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, клубу должны в ближайшее время разрешить регистрировать новичков.
– Когда "Тосно" разрешат регистрировать новичков? Мы занимаемся этим вопросом. Пытаемся решить. Дело не только в задолженности перед "Зенитом". Был еще ряд футболистов. Плюс штраф РФС. Все это мы закрыли. Теперь – дело за комиссией, которая должна собраться, отправить документы и разрешит регистрировать новичков. Именно поэтому мы пока не объявляем официально о подписании контракта с Павлом Погребняком. В ближайшее время, надеюсь, сможем это сделать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
trops57
а может быть подписать вначале с испытательным сроком, на 3 месяца? Глядишь и проблем будет меньше.
21:29
Платошкин Андрей
Быстрей бы он уже оказался в Тосно))) Паша с возу, кобыле (Динамо) легче)))
19:44
баламошка
Стесняются.
19:23
Al Rains
СМИ: Погребняк завтра объяявит о покупке Тосно...
19:20