Гендир "Тосно": "Пока не можем объявить о подписании контракта с Погребняком…"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко объяснил "СЭ", почему клуб пока не объявил о подписании контракта до конца сезона с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, клубу должны в ближайшее время разрешить регистрировать новичков.

– Когда "Тосно" разрешат регистрировать новичков? Мы занимаемся этим вопросом. Пытаемся решить. Дело не только в задолженности перед "Зенитом". Был еще ряд футболистов. Плюс штраф РФС. Все это мы закрыли. Теперь – дело за комиссией, которая должна собраться, отправить документы и разрешит регистрировать новичков. Именно поэтому мы пока не объявляем официально о подписании контракта с Павлом Погребняком. В ближайшее время, надеюсь, сможем это сделать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)