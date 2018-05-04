17:39 | Футбол — РФПЛ

Гендир "Тосно": "Клубу не дадут лицензию УЕФА? Раз Алаев сказал, значит, есть повод"

Игроки "Тосно". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Игроки "Тосно". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал заявление и.о главы РФС Александра Алаева о том, что его команде не дадут лицензию для участия в Лиге Европы. Напомним, подопечные Дмитрия Парфенова сыграют в финале Кубка России с "Авангардом".

 - Я не знаю, что сказать. Без комментариев. Мне в день по 20 раз звонят журналисты. Что я должен сказать? Что я должен сделать? Раз Алаев сказал о запрете, значит, есть для этого повод. Что я могу добавить? Не знаю, не понимаю почему так.  Мне все время звонят журналисты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Александр Алаев: "Возможностей для "Тосно" подать заявку на еврокубки уже нет

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Rybinsk

"Спортивный принцип" хуле

18:57

alex-ls

гендиректор Тосно не может прочитать правила?

18:33

GenuineGold

Что ещё раз подтверждает версию, что Тосно это банальный обнал денег. В руководстве низкоквалифицированные временщики.

18:14

vik64

Интересно, что бы "Тосно" наиграл в ЛЕ?...М-дааа

18:06

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