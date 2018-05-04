Гендир "Тосно": "Клубу не дадут лицензию УЕФА? Раз Алаев сказал, значит, есть повод"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал заявление и.о главы РФС Александра Алаева о том, что его команде не дадут лицензию для участия в Лиге Европы. Напомним, подопечные Дмитрия Парфенова сыграют в финале Кубка России с "Авангардом".



- Я не знаю, что сказать. Без комментариев. Мне в день по 20 раз звонят журналисты. Что я должен сказать? Что я должен сделать? Раз Алаев сказал о запрете, значит, есть для этого повод. Что я могу добавить? Не знаю, не понимаю почему так. Мне все время звонят журналисты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Александр Алаев: "Возможностей для "Тосно" подать заявку на еврокубки уже нет