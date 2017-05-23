Гендир "Терека": "Оздоев покинет клуб по истечении срока аренды"

Генеральный директор команды из Чеченской республики Ахмед Айдамиров подчеркнул, что "Терек" не будет подписывать новый контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым. Зимой грозненцы арендовали хавбека, права на которого принадлежат "Рубину". За это время он провел в составе клуба 6 матчей.

- С Олегом Ивановым у нас сейчас все в процессе, дедлайна никакого нет, все будет у нас с ним хорошо, - приводит "Р-Спорт" слова Айдамирова. - По Оздоеву переговоров не ведем, соответственно, он покидает клуб по истечении арендного соглашения.