Гендир "Терека": "Оздоев покинет клуб по истечении срока аренды". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гендир "Терека": "Оздоев покинет клуб по истечении срока аренды"

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Генеральный директор команды из Чеченской республики Ахмед Айдамиров подчеркнул, что "Терек" не будет подписывать новый контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым. Зимой грозненцы арендовали хавбека, права на которого принадлежат "Рубину". За это время он провел в составе клуба 6 матчей.

- С Олегом Ивановым у нас сейчас все в процессе, дедлайна никакого нет, все будет у нас с ним хорошо, - приводит "Р-Спорт" слова Айдамирова. - По Оздоеву переговоров не ведем, соответственно, он покидает клуб по истечении арендного соглашения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170523/1120884033.html

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