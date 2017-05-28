Гендир "СКА-Хабаровска": "Не думаю, что все клубы премьер-лиги болели против нас"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов после выхода команды в премьер-лигу отметил, что у клуба не будет проблем с выступлениями в высшем дивизионе России. Сегодня команда из Хабаровска в серии послематчевых пенальти переиграла "Оренбург" и впервые в своей истории добилась права выступить в премьер-лиге.
– Сегодня совершили чудо?
– Ребята бились, показали такой футбол. Наверное, это даже не чудо, а работа всего коллектива. Всем нужно сказать "спасибо".
– Алексей Поддубский продолжит тренировать команду в премьер-лиге?
– Да. Попечительский совет уже принял решение: вне зависимости от исхода стыковых матчей Поддубский продолжит свою работу в команде.
– По инфраструктуре и бюджету клуб готов к РФПЛ?
– Думаю, что да. Наш губернатор Вячеслав Иванович Шпорт буквально перед этими играми сказал, что если решим задачу по выходу в премьер-лигу, он найдет возможность и финансировать, и поддерживать нас. Он нас никогда не подводил. Так что проблем никаких не возникнет.
– При этом, наверное, все команды премьер-лиги сегодня болели за "Оренбург, потому что не хотят далеко летать в Хабаровск.
– Вы знаете, я 10 лет проработал во Владивостоке. Да, ходили сначала разговоры, что команды не хотят к нам летать. А потом кто-то из известных футболистов, кажется, Сергей Семак или Руслан Аджинджал, заявил, что самый лучший выезд – это Владивосток. Понимаете, не так уж страшно слетать в Хабаровск один раз за сезон. Я не вижу в этом проблемы. Мы тоже Россия. Не думаю, что коллеги из премьер-лиги болели против нас. Нет у меня такого ощущения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Nitis
8 часов лету до Москвы.
18:26
spetrov
Армейцы болели за СКА. Разве могло быть иначе.
18:17
баламошка
Да все за вас топили, кроме оборвышей газанутых.
18:16
Морозов95
Главное что за вас топил весь пердив, это в итоге и сказалось
18:15