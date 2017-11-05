Гендир "СКА-Хабаровск": "Вопрос об отставке Поддубского не стоит"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что у него нет разочарования в работе главного тренера Алексея Поддубского и тренерского штаба команды. Флегонтов также добавил, что у руководства клуба не стоит вопрос об отставке специалиста.

– У меня лично нет разочарования в работе Алексея Николаевича Поддубского и тренерского штаба команды, – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. – Да, очень неприятны последние результаты команды, но ведь в течение почти всего первого круга мы же не шли на последнем месте. Да, поражения неприятны, но это футбол. И, на мой взгляд, каких-то причин для того, чтобы сейчас рубить сплеча, нет. Это моя точка зрения – как генерального директора клуба.

Напомним, после 16 туров "СКА-Хабаровск" занимает 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 12 очков. "Арсенал" располагается на 6-е строчке (23 балла).