Гендир "Крыльев Советов": "Понижать цены на билеты нет смысла, 200 рублей - адекватная цифра"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Игорь Поваров заявил, что клуб не планирует понижать цены на билеты на домашние матчи команды.

"Понижать стоимость сейчас нет смысла, у нас нижняя планка 200 рублей, это вполне адекватная цифра. Сейчас перед нами стоит задача привлечь зрителей, но еще одна - это выйти на самоокупаемость. Сейчасмы нашли золотую середину и балансируем здесь.

Наличие большой арены особенно летом, когда тепло и комфортно приводит к неизбежному резкому увеличению количества зрителей. Самарский зритель истосковался по зрелищу, чемпионат мира многократно подстегнул интерес болельщиков к посещению матчей. Тот уровень качества, который мы сегодня можем представить, помогает изменить ценовую категорию, увеличить посещаемость - сейчас мы пятые по этому показателю. В этом сезоне впервые "день матча" приносит положительный поток, в отличие от прошлого года", - сказал Поваров в эфире радио "КП-Самара".