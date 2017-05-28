Гендир "Арсенала": "Сейчас для клуба начинается самая жаркая пора"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ против "Енисея" (1:0) отметил, что команда выйдет из отпуска ориентировочно 15 июня. Также он подчеркнул, что летом в клубе будет вестись активная работа.

– Уже известно, когда футболисты "Арсенала" выйдут из отпуска?

– Мы сейчас решаем этот вопрос. Ориентировочно, команда соберется 15 июня. Мы до последнего момента не знали, как нам верстать график подготовки, потому что не были уверен до конца, где окажемся.

– Сами планируете отдохнуть или дел сейчас будет очень много?

– Сейчас как раз начинается самая жаркая пора. Перерыв между чемпионатами слишком маленький и во время Кубка конфедераций мы будем заниматься работой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"