Гендир "Арсенала": "С души упал не просто камень - глыба!"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ против "Енисея" (1:0) отметил, что в первой игре команда из Красноярска не впечатлила. Балашов отметил, что сейчас у команды маленький праздник.

– Какие эмоции сейчас испытываете?

– Мы настолько нанервничались весной, что для нас это просто праздник. Маленький, но праздник. У всех ребят много эмоций после матча! Сегодня все хорошо, а завтра будем думать.

– Камень с души упал?

– Не то, что камень – глыба с души упала!

– После первого стыкового матча с "Енисеем", который "Арсенал" проиграл, сохранялась ли уверенность, что сможете решить задачу сохранении прописки?

– Честно говоря, "Енисей" нас совершенно не впечатлил в первой игре, поэтому мы были уверены в себе. У нас была небольшая проблема с травмированными футболистами, которых в команде много, поэтому перед нами стола цель подготовить ребят к игре. Мы знали, что они будут биться, но здоровья немного не хватало. Очень рады, что все так закончилось. Но надо отдать должное "Енисею", он сегодня здорово играл.

– Сказался опыт?

– Между РФПЛ и ФНЛ большая разница. Несмотря на то, что мы провели сезон в аутсайдерах, мастерство ребят и опят сыграли свою роль.

– Тем не менее, в первом стыковом матче все это не помогло избежать поражении.

– По большому счету, соперник ничего не создал в той игре. Мы привезли себе два мяча, и результат был совершенно не закономерен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"