Гекдениз Карадениз: "Зимой Грасия предложил продать меня из "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз в интервью "Бизнес Online" заявил, что главный тренер команды Хави Грасия предлагал руководству казанцев выставить его на трансфер. Турецкий футболист играет за "Рубин" с 2008 года, провел за команду 279 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 51 голевую передачу.

– Мне 37 лет и я понимаю, что Грасия думает, – сказал Карадениз. – После матча с "Ростовом" в понедельник у нас была тренировка, и я занимался с игроками, которые не принимали участия в матче. А во вторник в кабинете Хави мы очень культурно поговорили. И я сказал ему, что больше не хочу тренироваться вместе с командой. Сказал: "Ты все равно не включишь меня в заявку на ближайшие матчи, и лучше я буду заниматься отдельно. По человеческим качествам у меня нет к тебе никаких претензий. Мир тесен и, может быть, через какое-то время мы встретимся где-нибудь. Но если ты будешь продолжать тренировать "Рубин", я подумаю об уходе из клуба". Я так сказал, потому что не хочу просто так сидеть с ним еще год. Грасия тоже мне сказал, что в межсезонье говорил с президентом клуба Ильсуром Метшиным о том, что стоит проводить меня из клуба зимой, так как он не видит меня в составе. Хави откровенно сказал, что предложил президенту расстаться со мной зимой. И тогда на сборах мне действительно говорили о том, что если у меня будут предложения, то "Рубин" не станет препятствовать моему уходу.

– Почему вы в итоге не ушли?

– А почему я должен уходить?

– А были предложения?

– Конечно, были. Вы сами можете догадаться, где мне были бы рады. У меня было два-три варианта. Но мне было обидно из-за этой ситуации, ведь для меня "Рубин" очень важен. Это моя команда. Я от всей души люблю "Рубин" и поэтому не мог бросить свой клуб. Это был бы самый простой путь. Но я был уверен, что если бы согласился на любое из полученных предложений, то играл бы постоянно и забивал бы, проявил бы себя с лучшей стороны. И я очень хорошо помню, как в начале января мы разговаривали с Метшиным, когда я ответил ему, что не собираюсь уходить: "Может Грасия даст мне сыграть, может быть нет. Но я все равно буду готовиться". И вы помните, как я работал на сборах, в каком состоянии находился. Ни один человек в клубе не упрекнет меня в том, что на какой-то тренировке я недорабатывал, сачковал. Но я видел, что "Рубин" идет не по тому пути. Я – один из капитанов команды, давно в клубе и чувствую, вижу это. Поэтому я сказал, что не уйду и знаю, что у нас непростой период. Я сказал, что когда у меня кончится контракт, тогда и празднуйте, ведь я буду вынужден уйти.