Гекдениз Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры?

Форвард "Рубина" Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает "Бизнес Online".

По информации издания, 38-летний турок вечером соберет специальную пресс-конференцию на базе клуба, где выступит с заявлением.

Нападающий играет за "Рубин" с 2008 года. За это время он провел 299 матчей и забил 52 гола. Вместе с казанцами Карадениз становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.