Гекдениз Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры?

Форвард "Рубина" Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает "Бизнес Online".
По информации издания, 38-летний турок вечером соберет специальную пресс-конференцию на базе клуба, где выступит с заявлением.
Нападающий играет за "Рубин" с 2008 года. За это время он провел 299 матчей и забил 52 гола. Вместе с казанцами Карадениз становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.
ValeraK
Валера, верим!
11:38
чужойсредисвоих
а Бердыев остаётся?
11:16
karwin
Гекдениз просто атомная станция в футбольных бутсах! Почет и уважение! Удачи в дальнейшей жизни!
11:13
shur
Один из ветеранов нашего футбола из легионеров. Можно сравнить с Мигелем Данни. И сравнить не по времени, а по самоотдаче в каждой игре. Но возраст берет свое. Жаль.
10:33
Конченый Джо
Один из немногих на чью игру было приятно смотреть всегда.
09:44
rustov
Браво, Карадениз, трудяга! Один из немногих легионеров, который не "обрусел"...
09:34