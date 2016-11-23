Гекдениз Карадениз: "Планирую набить все титулы, которые выиграл с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз отметил, что казанский клуб занимает особое место в его сердце. По словам капитана, он навсегда останется болельщиком этой команды.
– "Рубин" для меня – самый успешный этап в карьере. В Турции я выигрывал кубки, но только в Казани узнал, что такое стать чемпионом страны, – цитирует Карадениза официальный сайт ФИФА. – К тому же я вижу, как ко мне относятся местные болельщики. Я не только игрок этого клуба, но и болельщик, а это навсегда. Вот и решил набить себе татуировку, чтобы "Рубин" был не только в моей душе, но и на теле. Раскрою секрет – планирую набить еще все титулы, которые выиграл с "Рубином" за свою карьеру.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2016/m=11/news=%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B
shpasic
Глушаков, например, уже набил.
12:07