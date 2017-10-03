Гекдениз Карадениз: "Хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, и стать тренером"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз признался, что в 2008 году на его решение перейти из "Трабзонспора" в казанский клуб повлияла фигура главного тренера Курбана Бердыева. Также хавбек отметил схожесть Турции и Татарстана в культурном плане.

– Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им, – приводит слова Карадениза официальный сайт "Рубина". – Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее.

– Кто ваш лучший друг в вашей команде?

– Я не ошибусь, если скажу, что вся моя команда – мои хорошие друзья. Отношусь к нашим ребятам с большой теплотой, провожу с ними много времени на базе, поэтому очень к ним привязан.

– Почему из Турции вы переехали именно в Казань?

– Мне кажется, это была судьба. И она сделала все именно таким образом, чтобы я оказался в "Рубине". В моем выборе большую роль сыграл Курбан Бердыев, наш главный тренер. Следующим важным моментом для меня было то, что Татарстан и Турция очень схожи в культурном плане. И я уже давно говорю, что у меня два дома – это Турция и Казань.