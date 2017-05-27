Гекдениз Карадениз: "Бердыев быстрее всех вернет "Рубин" в элиту"

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз в интервью "Бизнес Online" заявил, что бывший наставник казанцев Курбан Бердыев способен быстрее всех вернуть команду в число лидеров российского чемпионата. В завершившемся сезоне клуб из Татарстана под руководством Хави Грасии занял девятое место.

– Если в "Рубин" вернется Бердыев, то как вы это воспримите?

– Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится "Рубин", какие игроки есть в команде. В футболе сложно что-то видеть на шаг вперёд. Но знаю, что если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.

– Вы поддерживаете с ним контакт?

– Да, мы всегда общаемся. Но о "Рубине" мы не говорим. Последний раз мы общались на тему тактики и о футболе в целом.

– Как вы думаете, руководители республики и Бердыев смогут помириться?

– А они ругались?

– Бердыев покинул клуб после очень жесткой критики.

– Я не знаю всей ситуации, но я не верю, что они поругались и не общаются.

– Бердыев способен дать результат прямо сейчас?

– По крайней мере, он быстрее всех вернет "Рубин" в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее.