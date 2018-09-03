Где Смолов ищет вдохновение. Храмы и Воробьевы горы

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью для YouTube-канала Sneakerhead Russia рассказал, где он черпает вдохновение.

- У меня одни из мест силы это храмы, несмотря на все мои татуировки. Я светский человек, но регулярно хожу в храмы, - сказал Смолов. - Я сейчас первый раз побывал в Зачатьевском монастыре, он кстати не далеко от Храма Христа Спасителя. Несмотря на то, что монастырь является женским, там есть две очень крутые иконы Божьей Матери. Там была очень большая очередь, но простоял 40 минут, благо время располагало.

Еще один храм на Новослободской, туда я еще ребенком ходил. Вообще родители приучили меня вере. В этих местах я один, обращаюсь к Богу. Еще мне нравится смотровая площадка на Воробьевых горах, туда я хожу в темное время суток, когда народу поменьше.