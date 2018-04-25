15:16 | Футбол — РФПЛ

Где окажется Жирков? Рассказываем о вариантах

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Как стало известно "СЭ", летом Юрий Жирков может сменить "Зенит" на "Краснодар". Контракт 34-летнего универсала, способного сыграть на левом фланге как в обороне, так и в средней линии, с клубом из Петербурга заканчивается в конце июня.

Не исключено, что после завершения сезона-2017/18 сине-бело-голубые сделают ветерану предложение о продлении трудовых отношений. Но в случае, если оно не последует, главным претендентом на футболиста станут "быки". По нашим данным, южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме "1+1". Сам футболист готов как остаться в Северной столице, так и переехать в Краснодар. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Спринт

Жиркову, для завершения игровой карьеры, лучше перейти именно в "Краснодар", это играющая, а не просто бегущая команда.

15:56

эстонский армеец

Последний сезон у него - поэтому "пойдёт" только за деньгами, а в ЦСКА их нет.(

15:51

Сибирь_Новосибирск

Давай обратно в ЦСКА!)

15:43

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