Где окажется Жирков? Рассказываем о вариантах

Как стало известно "СЭ", летом Юрий Жирков может сменить "Зенит" на "Краснодар". Контракт 34-летнего универсала, способного сыграть на левом фланге как в обороне, так и в средней линии, с клубом из Петербурга заканчивается в конце июня.
Не исключено, что после завершения сезона-2017/18 сине-бело-голубые сделают ветерану предложение о продлении трудовых отношений. Но в случае, если оно не последует, главным претендентом на футболиста станут "быки". По нашим данным, южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме "1+1". Сам футболист готов как остаться в Северной столице, так и переехать в Краснодар. (Вячеслав КОРОТКИН)
Спринт
Жиркову, для завершения игровой карьеры, лучше перейти именно в "Краснодар", это играющая, а не просто бегущая команда.
15:56
эстонский армеец
Последний сезон у него - поэтому "пойдёт" только за деньгами, а в ЦСКА их нет.(
15:51
Сибирь_Новосибирск
Давай обратно в ЦСКА!)
15:43