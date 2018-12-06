Где новые идеи Кононова? Лайв с Борзыкиным – в 14.00

Сегодня на канале "СЭ" в Ютуб пройдет лайв с обозревателем Михаилом Борзыкиным.

Главные темы:

– "Спартак" выходит из кризиса – новые идеи Олега Кононова

– Красно-белые переломили ситуацию с Глушаковым?

– Кокорин и Мамаев в тюрьме – пора выпускать?

– Кризис идей Сергея Семака

– Атака Геннадия Орлова на трансферы "Зенита"

– Скандальные заявления Ольги Бузовой и Виктории Бони в защиту Мамаева и Кокорина

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