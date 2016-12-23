09:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Газзаев включил четырех игроков ЦСКА в символическую сборную года

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал свой вариант символической сборной чемпионата России по итогам 2016 года. Наибольшее представительство в ней получили армейские футболисты - четыре человека. Также в команде нашлось место трем игрокам "Зенита", двум представителям "Спартака" и по одному - "Краснодара" и "Ростова".

– Кого из футболистов вы можете выделить по итогам 2016-го? Давайте составим символическую сборную.

– В воротах – Акинфеев. В защите – ФернандесВасилий БерезуцкийИгнашевичКришито. В полузащите – справа Промес, в центре – Глушаков и Жулиану, слева – Жирков. В атаке – Смолов и Азмун(Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева

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