Газзаев считает, что "Спартаку" необходима мощнейшая селекция

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" оценил изменения в игре "Спартака" после назначения Олега Кононова, который возглавил команду 12-го ноября 2018 года. Он отметил, что на данный момент прошло мало времени, но изменения нужны существенные, возможно, даже кардинальные.

– Насколько вам заметны изменения в игре "Спартака" после смены тренерского штаба?

– Я бы пока не спешил с выводами. Мало времени прошло. Да и результаты неоднозначные. С одной стороны, две победы в чемпионате. С другой – считаю, "Спартаку" с его возможностями и составом ни при каких обстоятельствах нельзя проигрывать восьмой команде чемпионата Австрии. Убежден в одном – для такой команды, как "Спартак", нужен тренер в футбольном мире авторитетный, с опытом чемпионских побед.

К тому же, считаю, что и в воскресном дерби красно-белым повезло. Победу удалось достичь прежде всего благодаря запредельной самоотдаче и мужеству. У "Локомотива" было больше шансов забить. Смолов не реализовал пенальти и не попал по воротам с близкого расстояния. Ему нужно вернуть психологическую уверенность. В его игре почему-то появился академизм – от этого нужно избавляться. Когда у нападающего есть моменты – это здорово, но их же надо реализовывать. Такое ощущение, что Смолов пытается, чтобы каждое его действие и решение на поле выглядело эффектно, но из-за этого страдает эффективность.

– Нужны ли красно-белым серьезные изменения в составе в ближайшие трансферные окна?

– Могу с уверенностью сказать, что "Спартаку" необходима мощнейшая селекция. Некоторые игроки уже, к сожалению, не соответствуют уровню, тем высоким целям и задачам, которые стоят перед таким клубом, как "Спартак". Поэтому изменения нужны существенные. Возможно, даже кардинальные.

В то же время, вижу группу действительно талантливых молодых игроков, на которых можно будет сделать ставку в ближайшем будущем. И еще раз подчеркну – принимая решения, нужно подходить к делу не эмоционально, а сугубо рационально и профессионально, оценивать спортивную составляющую. Тогда и ситуация вокруг команды успокоится.(Дмитрий Симонов)

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