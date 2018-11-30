Газзаев, Романцев и Семин получили премию "Честь и достоинство"

Знаменитые российские тренеры Валерий Газзаев, Олег Романцев и Юрий Семин в пятницу были награждены премией "Честь и достоинство" - "За вклад в развитие программ физкультуры и спорта и укрепление общегосударственной деятельности".

Мероприятие состоялось в Государственном кремлевском дворце. Валерий Газзаев - четырехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА. Юрий Семин - трехкратный чемпион России, чемпион Украины. Олег Романцев - чемпион СССР в качестве игрока, чемпион СССР и восьмикратный чемпион России в качестве тренера.