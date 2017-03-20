Газзаев предлагает присуждать командам поражения за неготовность полей

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что командам премьер-лиги нужно присуждать поражения в случае неготовности домашних стадионов к матчам чемпионата. Он считает, что повысить посещаемость турнира можно за счет улучшения инфраструктуры стадионов.

– Проблема полей действительно существует, – цитируют "Известия" Газзаева. – Не понимаю, как "Крылья Советов" могут проводить свой домашний матч не в Самаре, а в Уфе. В подобных ситуациях нужно принимать строгие меры. Если клуб не в состоянии привести в порядок свое футбольное поле, то к нему должны применяться дисциплинарные наказания. Предлагаю в таких случаях засчитывать принимающей стороне поражение 0:3. Уверен, тогда клубы начнут активнее приводить поля в порядок.

– Президент РФС Виталий Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?

– Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру – тогда и зритель придет.

Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы. Посмотрите на "Спартак" и ЦСКА – их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи – не ставить же фанатов под дуло автомата?