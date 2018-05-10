Газзаев пожелал Каррере собрать полноценную команду единомышленников

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о решении помощника главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Романа Пилипчука демонстративно покинуть клуб. По мнению специалиста, оценку выступлению красно-белых в сезоне-2017/18 можно будет дать только после завершения 30-го тура чемпионата России.

– Как оценить выступление "Спартака", который гарантировал себе место в Лиге чемпионов? Правда, еще предстоит узнать, какими финишируют красно-белые – вторыми или третьими.

– Так это принципиальный момент, без этого оценивать невозможно! Серебро – это прямая путевка. А бронза – надо еще отбор проходить, то есть, по сути, попадание в Лигу чемпионов окажется под вопросов. Если спартаковцы займут второе место – значит, сезон, безусловно, удачный. Единственное, что мне непонятно – этот странный и несвоевременный демарш Романа Пилипчука.

– На чьей вы стороне – Карреры или Пилипчука?

– Нужно находиться внутри коллектива, чтобы разобраться, что случилось. Однако есть непреложная истина. За все всегда в ответе главный тренер. Он герой, когда одержаны победы, именно его критикуют журналисты и болельщики, его отправляют в отставку в случае неудачи. А второй тренер, третий, пятнадцатый – все должны трудиться на главного, на своем участке работы.

В чем в свое время повезло мне – у меня был стабильный, профессиональный и надежный штаб. Я благодарен своим ближайшим помощникам – Владимиру Шевчуку, Николаю Латышу, Александру Стельмаху, Олегу Ипатенко и другим сотрудникам. Вместе мы добились выдающихся результатов, и я им очень благодарен, ведь в одиночку побеждать невозможно. С ними мне работалось комфортно, и, что очень важно, я всегда чувствовал за спиной полную поддержку, а не опасность. А вот Каррера, как видится, был вынужден оглядываться… Желаю Массимо, чтобы вокруг него образовалась полноценная команда единомышленников! (Дмитрий СИМОНОВ)

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