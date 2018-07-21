Газзаев - об уходе Игнашевича и Березуцких: "Ничего вечного не бывает"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал завершение карьеры Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Все трое дебютировали в национальной команде при Газзаеве и играли у него в армейском клубе.

- Ничего вечного не бывает, дай бог, чтобы те, кто пришел на смену Игнашевичу и братьям Березуцким, такой же след оставили в истории футбольного клуба ЦСКА, - цитирует ТАСС Газзаева. - Это люди, которые внесли значительный вклад в команду, в новейшей истории ЦСКА это огромное достижение. Сейчас у молодежи есть возможность опираться на этот хороший пример и понимать, каким преданным надо быть футболистом. Думаю, что это уже история, и надеюсь, что все у них сложится благополучно, они этого заслуживают.